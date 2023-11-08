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İzmir'de DHKP/C Terör Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı

İzmir'de DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.