İzmir'de DHKP/C Terör Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı
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İzmir'de DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR