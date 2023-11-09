İzmir'de DHKP/C Terör Örgütü Şüphelileri Serbest Bırakıldı

İzmir'de DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliye tarafından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve propaganda yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, dün sabah 17 şüpheliyi yakaladı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliye sevk edilen şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı.