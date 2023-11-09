İzmir'de DHKP/C şüphelileri serbest bırakıldı

Silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İzmir'de gözaltına alınan 17 şüphelinin tamamı da çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün sabah saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin tamamı da serbest kaldı. Öte yandan, 2 şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR