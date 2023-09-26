İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD Terör Örgütleri İçerisinde Faaliyet Gösteren 8 Suriyeli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren 8 Suriyeli yakalandı. Tutuklanan 4 kişi, diğerleri ise İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren 8 Suriyeli yakalandı, şahıslardan 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri yanlısı yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 7 Suriyeli ile PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 Suriyeli'nin yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandığı, diğer 4 kişinin ise yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi. - İZMİR