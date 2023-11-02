İzmir'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'de DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.