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İzmir'de DEAŞ Şüphelileri Yakalandı

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Politika Haberleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli İzmir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Politika

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