İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı ve 5'i ev hapsine çarptırıldı. Serbest kalan 13 şüpheli ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde, daha önce DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve bağlantıları bulunduğu tespit edilen 21 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalışmalar neticesinde adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklama talebi ile sevk edilen 16 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsine çarptırıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, serbest kalan 13 şüphelinin ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi. - İZMİR