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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik, jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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