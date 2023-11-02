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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.