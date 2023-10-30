İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Eylül Cuma günü yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise "elektronik kelepçe" takılarak ev hapsi cezası aldı.

Serbest kalan 13 zanlının, İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyonun geçmişi

DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapılmış ve geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de DEAŞ ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 21 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.