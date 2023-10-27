İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada; geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de DEAŞ iltisaklı şahıslarla beraber hareket edip buluşmalar gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler bulunan 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, kuru sıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR