İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 08.00 itibarıyla başladı. İzmir'de; 3 milyon 444 bin 651 seçmen; 9 bin 877 sandıkta saat 17.00’ye kadar oy kullanacak.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 08.00 itibarıyla başladı. İzmir'de; 3 milyon 444 bin 651 seçmen; 9 bin 877 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada 12 bin 218 emniyet personeli, 3 bin 362 Jandarma personeli, 169 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 15 bin 749 personel ve bin 645 aracın görev aldığını açıkladı.