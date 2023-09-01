İzmir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Tutuklama

İzmir'de sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, takma adla, küfür de içeren ifadeler kullanarak cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyen sosyal medya kullanıcısının yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin, bir hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.