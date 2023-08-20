İzmir'de bir grup İYİ Parti üyesi, partilerinden istifa etti

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, ilçe yönetimine tepki göstererek partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen grup adına konuşan Özlem Keser, şubat ayından bu yana Karabağlar ilçe yönetiminde "Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan" olarak görev yaptığını belirtti.

Görevden haksız şekilde alındığını öne süren Keser, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanda ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Çok üzgünüz." dedi.

İstifa ettiklerini belirten diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi.