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İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 45 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

İzmir'de yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 45 firari hükümlü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine gönderildi. Ayrıca, uygulama sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.