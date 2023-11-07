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İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 42 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, uygulama sırasında çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı eşya ele geçirildi.