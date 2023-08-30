İzmir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 10 şüpheli yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca, kayıp ihbarı bulunan 49 çocuk ailelerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 10 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 21-27 Ağustos tarihlerinde 380 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Aranan 10 şüpheli yakalanırken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Park, bahçe gibi umuma açık yerleri de denetleyen ekipler, haklarında kayıp ihbarı bulunan 49 çocuğu ailelerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim etti.?