İzmir'de, AK Parti'li gençlerden 'Filistin Yürüyüşü'

İZMİR'de bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, kentin en işlek caddesinde ' Filistin Yürüyüşü' düzenledi. Yapılan basın açıklamasıyla, İsrail saldırıları protesto edilip, saldırıların bir an önce durdurulması istendi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, Gazze'de son günlerde yaşanan İsrail saldırılarına tepkisiz kalmamak, ayrıca Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla ' Filistin Yürüyüşü' düzenledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bugün saat 13.00'te bir araya gelen kalabalık, caddenin bir başından diğer başına yürüdü. ' Filistin'de zulme dur de' yazılı büyük bir pankartın ardında yürüyen topluluk ayrıca 'Sessiz kalma soykırıma ortak olma' ve ' Filistin'de katilin parmak izi İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Grup, yol boyunca "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Siyonist İsrail Filistin'den defol" ve "Mazlumlara selam, direnişe devam' sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

'İSRAİL'E 'DUR' DİYORUZ'

Yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bugün Gazze'de soykırıma 'Dur' demek için buradayız. Bugün Gazze'deki vahşete, zulme, insanlık suçlarına 'Dur' demek için buradayız. Bugün İsrail'e 'Dur de' diyerek haykırıyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz; bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç, Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek 'SayStop' diyerek haykırıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık, sessizce dağıldı.