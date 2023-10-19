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İzmir'de 52 hükümlü cezaevine gönderildi

İzmir'de yapılan asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü cezaevine gönderildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 158 kişi ve 185 yoklama kaçağı da yakalandı. Denetimlerde ise çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı eşya ele geçirildi.