İzmir'de 5 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, göçmen kaçakçılarının taksiler aracılığıyla Çeşme ilçesine getirdikleri göçmenler tespit edildi. Yakalanan 5 göçmen kaçakçısı mahkemeye sevk edildi.
Çeşme'de jandarmada operasyonu: 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
İZMİR - Çeşme'de jandarma göçmen kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Göçmen Kaçakçıları'nın taksiler aracılığıyla Çeşme ilçesine getirdikleri göçmen şahıslar tespit edildi. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 5 Göçmen Kaçakçısı yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadelesinin aralıksız devam ettiği bilgisi edinildi.