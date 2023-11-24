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İzmir'de 5 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Politika Haberleri
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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, göçmen kaçakçılarının taksiler aracılığıyla Çeşme ilçesine getirdikleri göçmenler tespit edildi. Yakalanan 5 göçmen kaçakçısı mahkemeye sevk edildi.

Çeşme'de jandarmada operasyonu: 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İZMİR - Çeşme'de jandarma göçmen kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Göçmen Kaçakçıları'nın taksiler aracılığıyla Çeşme ilçesine getirdikleri göçmen şahıslar tespit edildi. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 5 Göçmen Kaçakçısı yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadelesinin aralıksız devam ettiği bilgisi edinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jandarma Hisarcık Göçmen Çeşme Suç Operasyon Göçmenler 3. Sayfa Politika Haberler

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