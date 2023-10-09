İzmir'de 464 Kaçak Göçmen Yakalandı, 19 Organizatör Gözaltına Alındı
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İzmir'de jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 464 kaçak göçmen yakalandı, 8'i yabancı uyruklu 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli sayısı 12 olarak açıklandı.
İZMİR'de jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 464 kaçak göçmen yakalandı, 8'i yabancı uyruklu 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenliği Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-8 Eylül tarihleri arasında İzmir'de bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çeşitli aletler ile birlikte 5 minibüs, 2 otomobil ve bir ticari araçta olmak üzere 464 kaçak göçmen ile yerleri tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)