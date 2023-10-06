İzmir'de 370 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

İzmir'de yapılan baskınlarda son iki günde 370 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçısı olduğu iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de, son iki günde yapılan baskınlarda 370 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 6 kişiden 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son iki günde il genelinde yapılan operasyonlarda, yasa dışı geçişe hazırlanan 370 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 2'si yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda; 3 şişme bot, 6 bot şişirme aparatı ve 22 can yeleği ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR