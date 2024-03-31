İzmir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayma işlemleri başladı
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayma işlemlerine geçildi. - İZMİR
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayma işlemlerine geçildi. - İZMİR
İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi
Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu! Polise hakaret eden şüphelilere gözaltı
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi