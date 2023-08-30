İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenle Kutlandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen törende, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı. Törene birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Vali Yardımcısı Karameşe, tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Politika