İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenle Kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen törende, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı. Törene birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.