İzmir'de 196 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Urla açıklarında sahil güvenlik botları tarafından durdurulan lastik botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 196 düzensiz göçmen ele geçirildi. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Urla açıklarında 196 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çeşme, Dikili, Karaburun ve Urla açıklarında görevli sahil güvenlik botlarının durdurduğu lastik botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri ile yapılan işbirliği ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.