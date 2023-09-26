İzmir'de 16 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir evde 1'i çocuk, 16 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1620/20 Sokak'ta bir evde kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğunu bilgisine ulaştı. Ekiplerin gittiği evde, kapıyı yabancı uyruklu H.E.B. açtı. Evde yabancı uyruklu 9 erkek, 6 kadın ve 1 çocuk yakalandı. Organizatör şüphelisi H.E.B. gözaltına alındı.

Göçmenlerin kimlik tespiti ve diğer işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.