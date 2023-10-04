İzmir Büyükşehir Belediyesi Roman Dernekleriyle İş Birliği Protokolü İmzaladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte bulunan 30 Roman derneğinin temsilcisiyle i şbirliği protokolü imzaladı. Şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşılmasını sağlamak için çalıştıklarını, bu kapsam içinde Romanların da yer aldığını hatırlatan Başkan Soyer, "Romanların bu toplumda ikinci sınıf vatandaş olmasına izin vermeyeceğiz. Romanların yaşam kalitesini yükselteceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 Roman derneğinin temsilcileriyle iş birliği protokolü imzalandı. Ortak proje ve çalışmaların hayata geçirilmesini içeren protokolün Egemenlik Evi'ndeki imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm, kültür-sanat, spor, sosyal hayatta temsiliyet gibi birçok konuda yapılması gereken çalışmaları özetledi.

"AMACIMIZ YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK"

Protokole ilişkin bilgi veren Başkan Tunç Soyer, "Bu bir iyi niyet göstergesidir. Roman vatandaşlarımız ne yazık ki İzmirlinin sahip olduğu yaşam kalitesinden daha geride hayat sürüyor. Bizim ana amacımız neydi? Bu şehrin refahını büyütmek ve adil bir biçimde paylaşılmasını sağlamak. Bu mağduriyeti yaşayan kaç kişiyse her birinin diğer İzmirlilere göre yaşam kalitesini yükseltecek inisiyatifler geliştirmeliyiz. Bütün amaç bu. Gerisi lafügüzaf" dedi.

TEK MERKEZDE TOPLANMA TALEBİNE OLUMLU YANIT

Dernek temsilcilerden gelen tek merkezde toplanma isteğine olumlu cevap veren Başkan Soyer, Konak Yenişehir'deki Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi'nde bir alanın derneklerin kullanımına açılabileceğini söyledi. Başkan Soyer, "Hayatın her alanında Romanlar kendi kabuklarını kırıp hem kendi camiaları için hem de İzmir için neler yapabileceklerine kafa yormalılar. Romanların bu toplumda ikinci sınıf vatandaş olmasına izin vermeyeceğiz. Bunu kıracağız. Niye buradayız? Çünkü burada haksızlık, vicdansızlık var. Bunu aşmamız lazım. İzmir için de ne yapabileceğinizi göstermeniz lazım" dedi.

Başkan Soyer, ayrıca Romanların sadece kendi içinde toplanmasının yetersiz kaldığını, kent konseyleri başta olmak üzere başka yapılarla iş birliği içinde çalışmalarını kent geneline yaymaları gerektiğini kaydetti.

ROMAN CAMİASINDAN TEŞEKKÜR

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır derneklerin temsilcileri adına söz alarak, "Hikaye başladı arkadaşlar. Bizim için çok değerli bir gün. Milat olarak görüyoruz. Roman mahallelerine, arka sıradakilere gösterdiğiniz farklı sesler, farklı renkler projeksiyonunu yaşıyoruz. Bu imzayı çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Dernek başkanlarının bazıları da söz alarak Başkan Tunç Soyer'e teşekkürlerini sundu. Temsilciler İzmir'in her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirtti.

PROTOKOLDE NELER VAR?

Protokol ile proje ve politikalara yönelik hibe desteklerinde ve uygulama pratiklerinde beraber çalışılması, ortak toplantı, sempozyum, çalıştay, atölye, eğitim, seminer ve tanıtım gibi çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Tüm çalışmalarda, Romanlara Yönelik Eylem Planı ve 5 yıllık Stratejik Plan gibi belgelerin baz alınması amaçlanıyor.