İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'daki konut alanının ticaret+turizm alanı olarak düzenlenmesine karşı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki toplantıda, Karşıyaka'daki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "konut alanı" olarak belirlenen alanın "ticaret+turizm alanı" olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, söz konusu yerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu hatırlattı.

Hızal, buna benzer başka bir önergenin kabul edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz burada iyi bir niyet olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi İzmir bizim için çok kıymetli diyoruz. 'İzmir'i kongreler şehri yapacağız.' diyoruz. 'İzmir'in turizm potansiyelini artıracağız.' diyoruz. 'İzmir'e gelecek turist sayısını arttırmamız gerekiyor.' diyoruz. Ama bu gelecek olan yerli ve yabancı turistler nerede kalacak? İzmir'deki yatak kapasitesinin otel kapasitesinin çok az olduğunu biliyoruz."

Ortada yasal olmayan bir durumun bulunmadığını savunan Hızal, "Ortaya konulduğunu da anlayamadığımız, bilmediğimiz birtakım ilkelerden bahsediliyor. Bu ilkelerin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz." dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı İrfan Önal da bu gibi yerler için İzmir Büyükşehir Belediyesinin kişilere veya kurumlara göre bir yaklaşım içinde olmadığını belirterek, "Bir yerdeki ilkesel tavrı şu: Bir yerde turizm hakkını getiriyorsak, oradaki herkese getiriyoruz. Ticaret olacaksa, o bölge ticaret olarak değerlendirilir. Konut olacak, konut olarak değerlendirilir." diye konuştu.

Oylamada imar planı değişikliği önerisi oyçokluğuyla kabul edilmedi.

Mecliste ayrıca Kültürpark alanındaki Göl Gazinosu'nun işletme hakkının belediye şirketlerinden İZDOĞA Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredilmesi oyçokluğuyla uygun görüldü.

Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin uygun gördüğü Kemalpaşa Ören Merkez Yerleşimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi ise oyçokluğuyla kabul edilmedi.