İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhale İddialarına Yanıt Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan bir ihalede gelir kaybına uğradığı iddialarına yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Açıklamada, soruşturma iznine itiraz edileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yayınlanan 2021 yılında yapılan bir ihalede belediyeyi gelir kaybına uğrattığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan'a soruşturma izni verildiği yönündeki iddialara yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Açıklamada, "Soruşturma iznine karşı gerekli itirazlar yapılacaktır" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2020 tarihinde aldığı karar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 3701 adet reklam uygulamasının 10 (on) yıl süreyle kiralanması ve işletilmesi işi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale yapılmış ve 26.02.2021 tarihinde 245.000.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Ancak ihaleyi kazanan firma çeşitli gerekçelerle kira bedelinin ödenmesi konusunda defaatle uzatma talebinde bulunmuş, ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde tarafımızca belediyenin haklarının korunması amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Dolayısıyla "belediye alacağının tahsil edilmediği ve edilmesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı" ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Baş Müfettişliği tarafından ihale dosyamız incelenmiş, akabinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in talimatı ile 31.01.2023 tarihinde Hukuk Müşavirliği'ne intikal etmiştir. Söz konusu firmaya ait vadesi gelmiş 54.837.919 TL alacağın icra marifetiyle, yasal faiziyle tahsil edilmesi ve gereğinin yapılması ile ilgili süreç başlamıştır. İlgili firma ile yaşanan hususlardaki anlaşmazlıklar neticesinde, 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava devam etmektedir. Bugüne kadar ilgili firmadan, 2022 yılı için 8.002.469 TL ve 2023 yılı için 12.527.183 TL kesin teminat mektubu alınmıştır. İlgili firma ile teminat mektubu hususunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.

Mahkemenin karşılıklı davaları birleştirmesiyle birlikte 2023/59 ESAS 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde hukuki süreç devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma iznine konu iddialar ile yukarıda açıkladığımız ve bizim başlattığımız hukuki sürecin konusu aynıdır. Yani idaremiz soruşturma konusu iddiaların gereğini hukuka başvurarak yerine getirmiştir. Bu nedenle de soruşturma iznine karşı gerekli itirazlar yapılacaktır.

Yargıya intikal etmiş olan konu tarafımızca tamamen kamunun çıkarlarının korunması ilkesiyle dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."