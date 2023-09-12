İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Uygulanan Kentsel Dönüşüm Modeli

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde uyguladıkları kentsel dönüşüm modelini anlatan Başkan Tunç Soyer, " Türkiye'ye örnek, Türkiye'ye ilham veren bir kentsel dönüşüm modeli uyguluyoruz. Bu sistem şeffaf, hiçbir şaibeyi içerisinde barındıramayacak kadar ortada ve aleni bir hukuki ilişki. Dahası rantı ortadan kaldıran bir sistem. Bunu sonuna kadar başarıyla devam ettireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı ilk birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, 10 gün boyunca süren ve ziyaretçileri birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'na rekor oranda katılım sağlandığını açıkladı. Aynı şekilde İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümünü de gün boyu süren çeşitli etkinliklerle kutladıklarını hatırlatan Soyer, "Programlara katılan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi.

"BU MODEL RANTI ORTADAN KALDIRIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis toplantısında kentsel dönüşüm modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soyer, "Kurduğumuz kentsel dönüşüm modeli, Türkiye'ye örnek olacak, Türkiye'nin ilham alacağı bir kentsel dönüşüm modelidir. Kooperatif üyeleri kooperatif yönetimine, kooperatif yönetimi kooperatif üyelerine karşı sorumlu. Ayrıca kooperatif üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı sorumlu olan belediyenin şirketine karşı da sorumlu. Bu sorumluluk silsilesi bir müteahhit ve bir kamu kurumu arasındaki ilişkiden çok daha şeffaf, çok daha açık, berrak, hiçbir şaibeyi içerisinde barındıramayacak kadar ortada ve aleni bir hukuki ilişkidir. Dahası rantı ortadan kaldırır. Çünkü rant nasıl oluyor herkes çok iyi biliyor. Ama bir belediye şirketi ile siz kentsel dönüşüm yapmaya başladığınız zaman ve orada tek tek vatandaşları kooperatif üyesi olarak, onlarla ilişki kurarak kentsel dönüşümü yapmaya başladığınız zaman artık oradaki metrekare birim fiyatı konusunda hiç kimsenin hareket edeceği bir alan yoktur" diye konuştu.

"YÜZDE 50'YE YAKIN FARK VAR"

Soyer, Türkiye'deki kentsel dönüşüm yapılan yerlerde metrekare birim fiyatları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu modelle yaptığı yerlerdeki metrekare birim fiyatlarını karşılaştırarak, "Yüzde 50'ye yakın fark var. Gurur duyacağımız ve göreceksiniz yakında Türkiye'nin örnek alacağı, izleyeceği bir kentsel dönüşüm modeli ortaya koyduk. ve bunu da sonuna kadar başarı ile devam ettireceğiz" dedi.

MECLİS'E "KORO" BENZETMESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gününde, deprem felaketi sonrası bölgeye yapılan yardımlara teşekkür amacıyla düzenlenen Hatay Medeniyetler Korosu'nun konserine katıldığını da anımsatarak, şunları söyledi:

"Medeniyetler Korosu, olağanüstü bir güzellik. Onları izlerken bir yandan koronun aslında bir demokrasi uygulaması olduğunu düşündüm. Yani tek tek seslerin değil hep beraber ortak sesin öne çıkarıldığı, bu anlamda tek sesten daha güçlü, daha renkli bir sesin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir buluşma. Hem egoların sınırlandığı hem de ortak menfaatin ve dayanışmanın ortaya çıkarıldığı bir buluşma. Koro, olağanüstü bir demokrasi uygulaması aslında. ve koro parazit kaldırmıyor. Yani benim sesim daha fazla öne çıksın, benim sesim daha fazla duyulsun demiyor kimse. Çünkü o bütünlüğü bozuyor. O ortak güzel sesi zedeliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin korosu da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olsun. Egoların dizginlendiği, ortak menfaatin ve dayanışmanın öne çıkarıldığı bir buluşma yeri olsun."