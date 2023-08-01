İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan İzmir Başkonsolosu'nu kabul etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresi dolan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'yı makamında kabul etti.

Görev süresi tamamlanan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e veda ziyaretinde bulundu. Despoina Balkiza'yı makamında ağırlayan Başkan Soyer, Başkonsolosun kente güzel hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Sizinle çalışmak güzeldi. İzmir'de unutulmayacak izler bıraktınız. Kentteki çalışmalarınız çok kıymetli" dedi.

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Despoina Balkiza ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Selanik ile İzmir arasındaki ilişkiler gelişti. Bağlarımız kuvvetlendi. Midilli seferleri başladı. Size her zaman destek vermek ve birlikte çalışmak isteriz" diye konuştu. Despoina Balkiza, Başkan Soyer"e özel olarak getirdiği Paskalya çöreğini de ikram etti.