İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Xiamen Belediye Heyetini Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin Halk Cumhuriyeti'nden İzmir'in kardeş kenti Xiamen Belediyesi CPC (Çin Komünist Partisi) Xiamen Belediye Komitesi Daimi Üyesi Wang Xuemin başkanlığındaki heyeti ağırladı. Tunç Soyer, "İlişkileri geliştirebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Beşinci senesinde kardeşliğimiz yeniden doğacak" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden İzmir'in kardeş kenti Xiamen Belediyesi CPC (Çin Komünist Partisi) Xiamen Belediye Komitesi Daimi Üyesi Wang Xuemin başkanlığındaki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kardeş kent ilişkisinin 5. yılında olduğuna vurgu yapılarak, beraber üretilecek projeler üzerine konuşuldu. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya da yer aldı.

SOYER: ORTAKLIK YAPMAMIZ İÇİN İMKANLAR DAHA DA ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl önce başlayan ilişkimiz pandemiden sonra yeni bir döneme girecek diye umut ediyoruz. Çok daha güzel ilişkiler kurmak istiyoruz. İpekyolu üzerinde kavşak noktası olduğunuzu biliyoruz. Çok daha güzel ilişkiler için heyecan taşıyoruz. Ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle aslında dünya daha da küçülüyor. Eskiden imkansız görülen uzaklıklar, artık yakınlaşıyor. Daha çok işbirliği, ortaklık yapmamız için imkanlar daha da artıyor. İlişkileri geliştirebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Xiamen ile benzeşiyoruz. O nedenle birbirimizin sorunları da, getireceğimiz çözümlerin de mutlaka çok ortak yanı var. Bu kardeşlik ilişkisinin her anlamda gelişmesine ihtiyaç duyuyoruz. Beşinci senesinde kardeşliğimiz yeniden doğacak" diye konuştu. Başkan Tunç Soyer, Xiamen'i İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere uluslararası fuarlara davet etti. Başkan Soyer ayrıca, Xiamen'in daha iyi tanıtılması için tanıtım günleri de yapılabileceğini ifade etti.

XUEMIN: İYİ İŞBİRLİKLERİ YAPMAYI İSTERİZ

Xiamen Belediyesi'nden CPC (Çin Komünist Partisi) Xiamen Belediye Komitesi Daimi Üyesi Wang Xuemin ise "Kardeş şehir olarak beşinci senemiz. Bölge halkının birbirini daha yakından tanımasını isteriz. Xiamen çok hareketli bir şehir. Çok hızlı gelişim gösteriyor. İlerideki dönemlerde turizm, sağlık, şehir planlaması gibi alanlarda daha iyi işbirlikleri yapmayı isteriz. Daha ileri seviyede etkinlikler gibi, neler yapabiliriz üzerine çalışmalar yapabiliriz" dedi.