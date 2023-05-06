İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Dikili'yi ziyaret etti. Seçim sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrasında her iki başkan, Dikili Atatürk Meydanı'nda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Dikili'yi ziyaret etti. Soyer ve Aslanoğlu, Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte, muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Seçim sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrasında her iki başkan, Dikili Atatürk Meydanı'nda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü ve onlara eşlik eden binlerce vatandaş, "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, Hukuk, Adalet", "Birleşe Birleşe Kazanacağız" sloganları eşliğinde Dikili sokaklarında yürüyerek esnafı ziyaret ettiler.

Başkan Soyer, "Güne Dikili'de başlamak, sizlerle buluşmak, Dikili'nin sokaklarında apartmanlara, esnafa umut vermek, varlığımızı göstermek çok güzel. Bunun enerjisiyle biz epey gideriz. Dikili hep içimizi açtı, bize güç verdi. İzmirli olmakla, Dikilili olmakla gurur duyuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bu seçimin 100 yılın seçimi olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin birleştirici gücü Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde halkın iktidarının çok yaklaştığını o nedenle herkesin canla başla çalışması gerektiğini belirttiler.

Dikili programı sonrasında Çandarlı'ya geçen başkanlar, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.