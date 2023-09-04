İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ukrayna heyetini ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden gelen heyeti ağırladı. Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyledi. Soyer, "Ülkeler arasında zaman zaman siyasi nedenlerle düşmanlıklar olabilir ama kentler olsa olsa kardeş olurlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinden gelen heyeti makamında ağırladı. Çernivtsi Belediye Başkan Yardımcısı Yuriy Lesyuk, Çernivtsi Kent Konseyi Başkanı Maryna Kyryliuk ve danışmanların katıldığı görüşmede savaşın yarattığı sıkıntılar gündeme geldi.

"KENTLER OLSA OLSA KARDEŞ OLURLAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Ülkeler arasında zaman zaman siyasi nedenlerle düşmanlıklar olabilir ama kentler olsa olsa kardeş olur. Dolayısıyla kentler arasındaki kardeşlik ilişkisi hükümetlerin birbirleriyle olan ilişkisini de belirler. Eğer bu ilişki güçlüyse düşman politikalar çok zor hayata geçer" dedi.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Soyer, "Acının, sıkıntının büyüyerek devam ettiğini biliyoruz. Yerel yönetici olarak, bu şehirde yaşayan insanlar olarak çok üzgünüz. İzmir'de herkesin vicdanı bu şekilde. Bu acıyı hafifletecek üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Kardeşlik ilişkisinin imzalanıp imzalanmamasının hiç önemi yok. Bundan sonrasında ne yapabileceksek memnuniyetle yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.