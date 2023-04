Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarihte ilk kez bir otoriter iktidar sanıkta gidecek. Bunu için iki hafta kaldı. Gümbür gümbür o sandıklardan halk çıkacak. Halkın iktidarı çıkacak. Demokrasi çıkacak. Bu seçimde halk kazanacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi ilçe gezilerini sürdürüyor. Kemalpaşa'da Atatürk Anıtı'nın önünde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Soyer'e CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ittifak partilerinin ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

"BU BİR KADER DEĞİL"

Ülkenin içinde bulunduğu durumu hak etmediğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Güzel İzmir'in güzel insanları... Dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu'da hiç kimse aç kalmayabilir. Neden bu işsizlik? Neden bu hayat pahalığı? Neden bu yoksulluk? 20 lira soğan, 300 lira kıyma. Bu memleket üzerinde yaşayan hiç kimse bu yoksulluğu hak etmiyor. İçine düştüğümüz bu yoksulluk, bu sefalet, hayat pahalılığı bir kader değil, değişebilir. Bir ülkede refah yaratabilirsiniz ama eğer demokrasi yoksa o yaratılan refah bir grup insanı zengin eder" diye konuştu.

"TARİHTE İLK KEZ BİR OTORİTER İKTİDAR SANIKTA GİDECEK"

Bu seçimlerin yüzyılın seçimi olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"100 yılda bir yaşanacak seçim. 100 yıl önce atalarımız o umutsuzluk içerisinde, işgal altında kalmış bir ülkeden Cumhuriyet'i çıkarmışsa biz de bu seçimlerde demokrasiyi çıkaracağız. Bu seçim o seçim. Çok az kaldı. Bu hikayeyi hep birlikte bitireceğiz. Bu memlekette hiç kimsenin yüzü asılmayacak. Hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiç kimse umutsuz olmayacak. Bu güzelim topraklarda el ele, kol kola huzur ve barış içerisinde yaşayacağız. Bir kurtarıcı beklemeden bunu el ele yapacağız. Türkiye'de yaşayan herkes gasp edilen hakkını alacak. Ne bir fazla ne bir eksik hakkımızı alacağız. Tarihte ilk kez bir otoriter iktidar sanıkta gidecek. Bunu için iki hafta kaldı. Gümbür gümbür o sandıklardan halk çıkacak. Halkın iktidarı çıkacak. Demokrasi çıkacak. Bu seçimde halk kazanacak. Hırsızlar ve haramiler gidecek. Gündoğdu Meydanı'nda bir sınav bizi bekliyor. İlk defa tüm liderler birlikte İzmir'e gelecek. 30 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nı gelincik tarlasına çevireceğiz. Gündoğdu Meydanı'nda çiçekler açtıracağız. 14 Mayıs'ta ise sandıkta çiçekler açtıracağız. Göreceksiniz o gün, bir şey değişecek her şey değişecek."

"15 MAYIS'TA İKTİDARA UYANALIM"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise "3 ay içerisinde 3 kez buraya geldik. Her gelişimizde kalabalık daha da büyüyor. Binlerce kişi her gün karşımızda bizlere umut dolu gözlerle bakıyor. El ele, kol kola iktidara yürüyoruz. 15 gün kaldı artık. Kalan günler çok önemli hale geldi. Biz bu seçimi büyük farkla kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanımızı, Kemal Kılıçdaroğlu yapacağız. 6 parti yan yana karanlık günleri bitirebilmek için geldik. Ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuk. Bu pazar saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları ile bir araya geleceğiz. Size söz yine baharlar gelecek. 15 Mayıs'ta iktidarda uyanalım" diye konuştu.