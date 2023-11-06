İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan'ı makamında ağırladı. Soyer, "Biz direkt uçuşlarla ilgili çalışmalarımıza Romanya'yı da ekleyeceğiz" dedi.

İzmir'de görev süresi sona eren Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Göreve geldiğinden bu yana direkt uçuşlar için birçok görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Öncelikle ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. İzmir'de çok değerli bir iz bırakıyorsunuz. Herkes burada sizi çok güzel duygularla hatırlayacak. Son yıllarda İzmir'den Avrupa'nın birçok kentine direkt uçuşların sayısında ciddi artışlar yakaladık. Biz direkt uçuşlarla ilgili çalışmalarımıza Romanya'yı da ekleyecek, konu üzerinde çalışacağız. Size yeni görev yeriniz Sırbistan'da başarılar diliyorum" diye konuştu.

STEFAN: TÜRK HALKI ÇOK ÇALIŞKAN

10 yılın ardından İzmir'deki görevinden ayrıldığını ifade eden Başkonsolos Mioara Stefan, "İzmir'deki tecrübem harikaydı. Ne yazık ki İzmir'den Romanya'nın herhangi bir şehrine direkt uçuş bulunmuyor. Bu konuda birçok Türk firmasıyla görüşmeler yaptık ancak sonuç alamadık. İzmir'den Romanya için direkt uçuş çalışmaları devam etmeli. İzmir'deki tecrübemden gördüm ki Türk halkı çok çalışkan, yardımsever ve vatansever. Size de buradaki çalışmalarımızda sunduğunuz destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.