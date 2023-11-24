İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğretmenlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü belediye çatısı altında görev yapan öğretmenlerle kutladı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını konu alan Atatürk filmini öğretmenlerle birlikte izleyen Başkan Soyer, Nutuk'tan alıntı yaptığı sözlerine açılan soruşturmayla ilgili de konuştu. Başkan Soyer "Bizim tarafımız çok belli. Son nefesimize kadar Cumhuriyet'e ve değerlerine bağlıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile aynı zamanda öğretmen olan eşi Neptün Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan öğretmenler ile Konak Pier'de düzenlenen buluşma ve Atatürk filminin gösterimiyle kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine görevli öğretmen ve eğitmenlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bey, Genel Müdürü Burak Alp Ersen ile belediye bürokratları da katıldı. Başrolünde başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı ve 3 Kasım'da vizyona giren Atatürk filmini Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenleri 3 ayrı salonda izledi.

"BİR KEZ DAHA NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMUZU HİSSETTİK"

24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel bir günü Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını konu alan "Atatürk" filmi ile kutlamanın ayrı bir gurur olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bilimin ışığında, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi yetiştiren siz değerli öğretmenlerimize minnettarız. Bugüne kadar Cumhuriyetimizin değerlerini sizlerin öncülüğünde koruduk. Bundan sonra da siz önde biz arkanızda bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kelime anlamı kamusal olandır. İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti size, bana, hiçbir ayrım gözetmeksizin bu devletin her bir vatandaşına aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri bizlere işte bu özgürlüğü tanımıştır. 29 Ekim 1923 itibariyle bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül 1922 ise Cumhuriyete giden yolun miladı olmuştur" dedi.

"BU, BEN VE VAHDETTİN ARASINDA GEÇEN BİR TARTIŞMA DEĞİLDİR"

Türkiye tarihinin gördüğü en görkemli kutlamayı 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında hep birlikte gerçekleştirdiklerinin altını önemle çizen Başkan Soyer, "O akşam yaptığım konuşmanın temel bir maksadı vardı. Cumhuriyet ve diğer rejimler arasındaki farklara dikkat çekmek ve Cumhuriyetimizi savunmak. Dava konusu sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan alınmıştır. Bu, ben ve Vahdettin arasında geçen bir tartışma değildir. Bu tartışmanın iki asli tarafı vardır. Milletin egemenliğine göz dikenler ve Cumhuriyetimizin yüzyıllık değerlerini, devrimlerini savunanlar. Bizim tarafımız çok belli. Biz son nefesimize kadar Cumhuriyete ve değerlerine bağlıyız. Elbette bu soruşturmanın asıl hedefi ben değilim. Bunun gayet iyi farkındayım. Bu soruşturmanın asıl ve açık hedefi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin devrimleridir" dedi.

"Her sözümün arkasındayım"

Bu soruşturmanın yerel seçimler yaklaşırken, mevcut iktidarın İzmir üzerinden CHP'li belediyelere baskı kurma çabasının ilk kıvılcımı olduğunu belirten Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bugüne kadar olduğu gibi bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. Ben, Atatürk'ün Nutuk'undan aldığım ve 9 Eylül'ün 100. yılında, tüm Türkiye'ye umut ışığı olan İzmir Gündoğdu Meydanı'nda o muhteşem kalabalığa hitaben ifade ettiğim her sözümün arkasındayım. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet ve devrimlerinin koruyucusu olmaya ve 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünü savunmaya devam edeceğim. Bu yolda yürürken en değerli yol arkadaşlarımın siz öğretmenlerimiz olduğunun çok iyi farkındayım."

Başkan Soyer filmi öğretmenlerle birlikte izledikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaştı, "Yönetmeninden yapımcısına, oyuncularından set ekibine Atamızı, bu denli nitelikli bir yapım ile izleyiciye sunan herkesi gönülden kutluyorum. Film ile bilmediğimiz pek çok olayı da keşfettik. Bir kez daha Atamıza hayran olduk. Bir kez daha böyle bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu hissettik" dedi.