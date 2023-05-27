İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu belgeselini izledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını anlatan belgeseli İzmirliler ile birlikte izledi. Programın sonunda konuşan Başkan Soyer, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını anlatan belgeseli izledi. CHP İzmir İl Örgütü ev sahipliğinde Konak'ta bulunan Sahne Tozu Tiyatrosu'nda gösterilen belgeseli Başkan Soyer'in yanı sıra annesi Güneş Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları, il örgütü ve yurttaşlar da izledi.

Gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün hazırladığı bir saatlik belgesel gösteriminin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere ve gösterime ev sahipliği yapan CHP İzmir İl Örgütü'ne teşekkür etti.

"BAŞARACAĞIZ"

Başkan Tunç Soyer, çok uzun bir maratonun sonuna gelindiğini belirterek "Yarın çok önemli bir gün. Çok heyecanlıyım. Bu süreçte omuz omuza çalıştığımız CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na, parti teşkilat ve yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Başaracağız" dedi.

"YORULMAYIN, UYUMAYIN, ACIKMAYIN"

Başkan Soyer, yarın yapılacak seçimlerde sandığa sahip çıkılmasını da isteyerek, "Yarın halkın iktidarını kuracağız. Göreceksiniz. Ne ezen ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen kuracağız. Ne şanslıyız ki böylesine bir liderimiz var. Ahlaktan yana, vicdandan yana, adaletten, sabırdan yana, her türlü erdemleri üzerinde toplamış bir genel başkanımız var. Çok şanlıyız. Onunla sürdürüyoruz bu yolculuğu. Yarın sandıklarda göz açtırmayın. Çok dikkatli olun, titiz olun. Çok iyi gözleyin. Yorulmayın, uyumayın, acıkmayın. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkın. Emin olun ki kazanacağız" dedi.

"İZMİR'DE TEK BİR OYUN HEBA OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da çok güzel bir belgeseli birlikte izlediklerini ifade ederek, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha yakından tanımak, hiç bilmediğim ayrıntıları öğrenmekten büyük keyif aldım" dedi. Aslanoğlu, ilk turda sandıklara sahip çıktıklarını belirterek "9 bin 897 sandığın hepsinde sandık görevlimiz vardı. Seçimi sorunsuz şekilde atlattık. Yarın da yine sandıklara sahip çıkacağız ve İzmir'de tek bir oyun heba olmasına izin vermeyeceğiz. Sandıklarda herhangi bir gerilimin yaşanmasına izin vermeden ama dimdik durarak sandıklara sahip çıkalım. Size söz yine baharlar gelecek. Her öğrencinin yeni bir önlüğü olduğu Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Biz kazanacağız, çocuklarımız kazanacak" dedi.