İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi makamında ağırladı. Başkan Tunç Soyer, "Dünya yüksek hızda gidiyor ama biz gezegenimize başka bir gözle bakmalıyız ve yavaşlamalıyız. Bunun çözümü doğayla uyum içinde olmak. Daha da zor zamanlar bizi bekliyor. Çözüm dayanışma ve doğayla uyum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi makamında ağırladı. Başkan Tunç Soyer, "Dünya yüksek hızda gidiyor ama biz gezegenimize başka bir gözle bakmalıyız ve yavaşlamalıyız. Bunun çözümü doğayla uyum içinde olmak. Daha da zor zamanlar bizi bekliyor. Çözüm dayanışma ve doğayla uyum" dedi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan " İtalya'ya Yolculuk: Deniz ve Dağ" sergisi ve İtalya'nın İzmir Konsolosluk binasının açılışı için İzmir'e gelen İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve Ruhisu Can Al, İZFAŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Tuğçe Cumalıoğlu da yer aldı.

SOYER: "YAVAŞLAMALIYIZ"

İzmir'in Cittaslow sürecinden bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk Cittaslow metropolün İzmir olduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Dokunduğu birçok alan var bu felsefenin. Dünya yüksek hızda gidiyor ama biz gezegenimize başka bir gözle bakmalıyız ve yavaşlamalıyız. Bunun çözümü doğayla uyum içinde olmak. Daha da zor zamanlar bizi bekliyor. Çözüm dayanışma ve doğayla uyum" dedi.

"DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ"

Görüşmede İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İzmir Design çalıştayı yaptıklarını söyledi. Başkan Tunç Soyer ise "Bu tasarımları IF Wedding Fashion İzmir fuarımıza entegre edelim. Böylelikle etkilerini ve fikri yaygınlaştırırız" dedi. 2026 yılında Botanik EXPO yapılacağını söyleyen Başkan Soyer, "Dostlarımızın destekleri çok değerli. Aynı zamanda Avrupa Gençlik Başkenti adayıyız 2026 için. Bunun için de desteğinizi istiyoruz" dedi.

Başkan Tunç Soyer, İzmir İtalya ilişkileri hakkında konsolosluk tarafından hazırlanan kitabı Türkçe'ye çevireceklerini söyledi.

MARRAPODİ: "DESTEKLEYECEĞİZ"

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de "İzmir'e ikinci gelişim, çok güzel bir kent. İzmir Türkiye'nin atan kalbi. Tanıtım faaliyetlerini artırmak istiyoruz, İzmir'de daha fazlasını yapmalıyız. İzmir Konsolosluğu düşük bütçesine rağmen çok iyi işler yapıyor" dedi. Büyükelçi Marrapodi, İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti adaylığını destekleyeceklerini ifade etti.