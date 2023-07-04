İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir araya gelerek birbirlerini dinledi ve fikirlerini paylaştı. Soyer, görüşmenin güzel bir sohbet olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kente döndü. Soyer görüşme ile ilgili "Uzun süredir hakikaten bir araya gelmemiştik Ekrem Başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk ve dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" dedi.

İmamoğlu ile yaptığı görüşme hakkında bugün açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İstanbul'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yani bizim 11 büyükşehir belediye başkanı seçim öncesinde düzenli olarak bir araya gelirdik, ama seçim sonrasında buna fırsat olmadı. Biz basın üzerinden haberdar olmayız, yani biz yüz yüze bir araya gelir, konuşur, birbirimizi duyar dinler, anlamaya çalışırız. Bu sefer de onu yaptık. Yani uzun süredir hakikaten bir araya gelmemiştik Ekrem Başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk ve dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu.

Başkan Soyer, İmamoğlu'nun değişim manifestosu yayınlayacağı ile ilgili soruya ise "Ona bakarsınız, görürsünüz. Bilemem ben" diye cevap verdi.