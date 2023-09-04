İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükelçi Morris turizm alanında atılan adımdan dolayı Başkan Soyer'i tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükelçi Morris turizm alanında atılan adımdan dolayı Başkan Soyer'i tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti bugün makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İzmir'in tarih, kültür, turizm açısından taşıdığı zenginlik, miras ve potansiyeli hakkında misafirlere bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İzmir esenlik, refah ve iyilik kentidir. Doğamızla gurur duyuyoruz" dedi.

İZMİR'E ÖVGÜ

İzmir'den övgüyle söz eden Büyükelçi Morris, her yıl 4 milyon İngiltere vatandaşının Türkiye'ye turist olarak geldiğini belirtti. Morris ayrıca geçen yıl başlayan İzmir-Midilli seferlerini duyduğunu aktararak, "Tebrik ederim, çok güzel bir proje" dedi. Başkan Soyer de, "Geçen seneye kıyasla yolculuk oranı üç kat arttı" diye konuştu.

ORTAK PROJELER

Büyükelçi ve Başkan Soyer, iklim krizi, doğal afetlere karşı dirençlilik, rüzgar enerjisi, eko-turizm, ticaret başlıkları altında ortak projeler yürütmek için fikir alışverişinde bulundu. Başkan Soyer eko-turizm alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. Morris de, eko-turizmin artık çok popüler olduğunu, doğa temelli tatil pazarının büyüdüğünü belirterek, İzmir'de yürütülen çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Başkan Soyer enerji konusunda ise, "Bizim enerji üreten bir belediye firmamız var. Belediye ile doğrudan beraber çalışabiliriz" dedi.