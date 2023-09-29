İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEKKK toplantısında kent planlaması hakkında konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında kent planlaması hakkında konuştu. Sürdürülebilirlik peşinde olduklarını vurgulayan Başkan Soyer, "Kentteki kurumları buluşturacak İzmir mutabakatını hedefliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 120'nci toplantısına ev sahipliği yaptı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki buluşma Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, "İzmir Planlama Ajansı: İzmir'in Mekansal Planlaması İçin Orta Vadeli ve Yenilikçi Çözüm Stratejileri" başlıklı bir sunum yaptı. Ardından İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan "Cemal Gürsel Kışlası'nın Dönüşümü" başlıklı çalışma katılımcılara sunuldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente yeniden kente kazandırdığı Şaşal Su Fabrikası hakkında da konuşan Mehmet Ali Kasalı, "Efsane geri döndü" dedi. Başkan Soyer de "Şaşal Su Fabrikası'nın tekrar kente kazandırılması sebebiyle gurur duyuyoruz. İzmir'in eski güzelim markasını tekrar hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

Başkan Soyer kurulun yeni dönemi için "Bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonrasında da çok verimli, kıymetli, katkı yaratan toplantılar olmasını diliyorum. İzmir'in en geniş akıl, fikir platformlarından biri İEKKK. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İZMİR MUTABAKATI VURGUSU

İzmir Planlama Ajansı'nın çalışmalarından da bahseden Başkan Soyer, "Şimdi sürdürülebilirlik peşindeyiz. Bu şehrin geleceğini kurtaracak, bu tahribata rağmen başka bir istikbal tasarlamaya gayret ediyoruz. Sadece gelecek vizyonunu ortaya koymuyoruz. Mesele sadece gelecek değil, bugüne dair de güven veren, belirsizlikleri ortadan kaldırarak bu şehirde yaşayan bizlerin ve çocuklarımızın geleceğe dair umutla bakmasına imkan vermek istiyoruz" dedi.

Ajansın önemine değinen ve kentteki kurumları 'İzmir mutabakatı' üzerinde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, "Genel bir planlama yapma arzusu duyuyoruz. Her kurum kendi stratejik planını yapabilir ama biz daha geniş bir vizyon ortaya koyuyoruz. Şehrin tüm dinamiklerinin kendini işin içinde hissedebileceği bir ortam. Biz İzmir'de böyle geniş bir platform oluşturabilmeliyiz. Bu sadece bir vizyon, perspektif ortaya koyan bir çalışma" diye konuştu.