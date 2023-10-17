İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınlayarak " Uluslararası yetkilileri harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Soyer mesajında, "Sivil saldırıların yaşandığı, masumların hedef alındığı hiçbir savaşı ve süreci kabul etmiyoruz. İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı hava saldırısını şiddetle kınıyor, uluslararası yetkilileri harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.