İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Emeklilerle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Emekli-Sen temsilcileri ve emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda emek ve demokrasi mücadelesinden asla emekli olunmayacağını belirten Soyer, 'Omuz omuza olmanın, o büyük mücadelenin bir parçası olmanın gururunu taşıyarak yola devam etmek mecburiyetindeyiz. İyi ki mücadeleye dipdiri devam ediyorsunuz. Tek tek her birinizle gurur duyuyorum' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Emekli-Sen temsilcileri ve emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda emek ve demokrasi mücadelesinden asla emekli olunmayacağını belirten Soyer, "Omuz omuza olmanın, o büyük mücadelenin bir parçası olmanın gururunu taşıyarak yola devam etmek mecburiyetindeyiz. İyi ki mücadeleye dipdiri devam ediyorsunuz. Tek tek her birinizle gurur duyuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen genel merkez yöneticileri ve Ege Bölge Temsilciliği üyeleriyle buluştu. Tarihi Bıçakçı Han'da düzenlenen programda emeklilerin sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Programa Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir eski milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır ve Atila Sertel de katıldı.

SOYER: "İNSANLARI YOKSULLAŞTIRARAK SERVETİNİ BÜYÜTEN SİSTEM VAR"

Programın açılışında bir konuşma yapan Soyer, emeğin sömürüldüğü sisteme değinerek, "Bu iktidar meselesi değil. Bu sistem öyle bir sistem ki, insanları yoksullaştırmakla, cahil bırakmakla aslında başka birilerini zengin etmeye, servetini büyütmeye devam ediyor. Bizim yoksulluğumuz, sizlerin, milyonların yoksulluğu ve sıkıntısı aslında bu ülkenin kaynaklarının yetersizliğinden veya üretimin zafiyetinden değil. Aksine sizlerin emeğinin üzerinden kendi servetlerini büyütenleri koruyan bir sistem olmasından. Coğrafyamızda on yıllardır dökülen kan, yaşanan şiddet, savaş Anadolu'da yaşanmıyorsa bunun en temel sebebi yüz yıldır kesintisiz barışı bize hediye eden Cumhuriyet ve onun kurucusu Atatürk'tür" dedi.

"BİRBİRİMİZE EL VERMEYE MECBURUZ"

Bu buluşmaların birlik ve beraberlik için çok önemli olduğunu aktaran Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlik olmazsak daha çok ezileceğiz, yoksullaşacağız. Buna mecburuz. Birbirimizle el ele vermeye mecburuz. Sadece kendi bedenlerimiz için değil bizden sonra gelecek çocuklarımız için mecburuz. Bu memlekette onların daha mutlulukla yaşaması mümkün. Böyle bir ülke kurulabilir. Onun için mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Sizler de iyi ki mücadeleye dipdiri devam ediyorsunuz. Tek tek her birinizle gurur duyuyorum. Yolumuz açık olsun. Zor günler bizi bekliyor. Ama çok daha iyisini hep beraber başaracağız."

YAVUZ: EMEKLİLER PAZAR YERLERİNDE ÇÜRÜK SEBZE MEYVE TOPLAMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞ

DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz da, "Bugün bir arada olmamızı sağlayan Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür dayanışma günleri aslında biraz da birbirimizi tanımamız ve mücadeleye ivme kazandırma adına son derece önemli. DİSK Emekli Sen salt ekonomik çıkarları için bir araya gelenlerin oluşturduğu bir sendika değildir. DİSK Emekli Sen yaşamın her alanına müdahale eden, kadın, eğitim, çevre sorunlarına duyarlı insanlardan oluşmuş bir sendikadır. Bir ülke düşünün 30-40 yıl artı değer üretmiş, bu ülkeyi var etmiş emekliler pazar yerlerinde çürük sebze meyve toplamak zorunda bırakılmış" dedi.

SARI: BU SALONDA CANLI BİR KÜTÜPHANE VAR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, "Bu salonda 1960'ları, 1970'leri ve mücadeleleri gören canlı bir kütüphane var. Bu mücadelede yeni çığırlar geliştirmek için DİSK yürüyor ve yoluna devam ediyor. DİSK kapatmalara rağmen barış için özgürlük için yoluna devam ediyor ve bu yolu sürdürecek" diye konuştu.

YEŞİLTEPE: KALAN ÖMRÜMÜZÜ İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Programa katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, "Bize ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Biz, dul ve yetimleri düşünmek bile istemiyoruz. Bunlar kabul edilecek düzeyde değil. Maaşlarımızın yüzdelerini düşürdüler, hazine katkı paylarını kestiler. Çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık bile olmayacak bayram ikramiyesi veriyorlar. Kalan ömrümüzü insanca yaşamak istiyoruz. Mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.