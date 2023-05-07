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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na Destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na Destek

Politika Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erzurum mitinginde yaşanan provokasyona tepki göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Asla provokasyona gelmeyeceğiz. Sağduyumuzu koruyacağız, nefret değil, sevgi kazanacak" dedi.

(İBB) Başkanı Tunç Soyer, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaşanan provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Soyer, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Asla provokasyona gelmeyeceğiz. Sağduyumuzu koruyacağız, nefret değil, sevgi kazanacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Erzurum İzmir Politika Haberler

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