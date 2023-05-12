İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bucalılarla Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 'İktidara yürüyoruz' etkinliği kapsamında Bucalılarla buluştu. Başkan Soyer, 'Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. El ele, kol kola birbirimize sarılarak çok güzel günler yaşayacağız. Çok az kaldı, bunu el ele birlikte gerçekleştireceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın "İktidara yürüyoruz" etkinliği kapsamında Bucalılarla buluştu. Başkan Soyer, "Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. El ele, kol kola birbirimize sarılarak çok güzel günler yaşayacağız. Çok az kaldı, bunu el ele birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Soyer, Göztepe, Bornova ve Bayraklı'nın ardından Buca'da "İktidara yürüyoruz" sloganıyla CHP İzmir İl Başkanlığı'nın başlattığı fener alayında binlerce kişiyle bir araya geldi.

Buca Kasaplar Meydanı'nda başlayan ve FORBES Caddesi sonunda biten yürüyüş boyunca vatandaşlar, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"BUGÜN BİR YAPTIYSAK, İKTİDARIN BELEDİYESİ OLARAK 10 YAPACAĞIZ, 100 YAPACAĞIZ"

"Canım Bucalılar şahanesiniz. Harikasınız. Çok güzel bir akşam. Ben İzmir ile ve İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Gözümü kapatsam ve açsam 15 Mayıs sabahını görsem. Şahane bir sabaha uyanacağız. Sizin iktidarınızı kuracağız. Halkın iktidarını kuracağız. 15 Mayıs sabahı emeğin, namusun, erdemin, adaletin iktidarını kuracağız. Sadece yapmamız gereken o sandıklara namusumuz gibi sahip çıkmak. O sandıklar Yüksek Seçim Kurulu'na götürülünceye kadar sahip çıkacağız. Çünkü o sandıklar gelecek 100 yılın iktidarını belirleyecek. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız geleceği belirleyecek. Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Çok az kaldı, bunu el ele birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün bir yaptıysak, iktidarın belediyesi olarak 10 yapacağız, 100 yapacağız."

"BU SEÇİM TAŞ ATANLARLA, KALP YAPANLARIN ARASINDAKİ BİR SEÇİM"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise "Bugün Buca muhteşemdi. Seçime sadece 2 gün kaldı. Yorulmadan, uyumadan çalışacağız. Tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bu seçim taş atanlarla, kalp yapanların arasındaki bir seçim. Bu seçimi kalp yapanlar kazanacak. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir sofra kurdu ve bu sofra bir bereket sofrası. Bu sofra adalet sofrası. Bu sofra hak hukuk sofrası. 14 Mayıs günü Halil İbrahim sofrasına oturanlar kazanacak. Millet kazanacak."