İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Masal Evi'ni Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların sosyal gelişimine katkı sunarken kadınlara da mesleki beceri kazandıran Masal Evi projesinin önemli halkalarından biri olan Bayraklı Masal Evi'ni ziyaret etti. Başkan Soyer, çocukların kendisi için hazırladığı hediyeler karşısında duygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırmak için başlatılan Masal Evi projesi kapsamında 2020'de kapılarını açan Bayraklı Masal Evi ile aynı yerleşkede kurs alan anneleri ziyaret etti. Başkan Soyer, çocukların kendisi için hazırladığı hediyeler karşısında duygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların sosyal gelişimine katkı sunarken kadınlara da mesleki beceri kazandıran Masal Evi projesinin önemli halkalarından biri olan Bayraklı Masal Evi'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla sohbet eden Başkan Soyer, kozalak, duvar süsü gibi öğrencilerin el becerileriyle kendisi için hazırladıkları hediyeleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.

"SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ"

Başkan Tunç Soyer, aynı yerleşkede yer alan ve kadınlara mesleki beceri kazandırarak, iş hayatına girmelerini sağlayan Meslek Edindirme ve Beceri Kurs Merkezi'ni de ziyaret etti. Çocukları Masal Evi'nde eğitim görürken kurslara katılma imkanı bulan annelerle bir araya gelen Başkan Soyer, "Masal Evlerinde bir yandan çocuklarımızın kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor, bir yandan da annelere meslek kursları vererek aile gelirlerine katkı sağlıyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız" dedi. Kursiyerler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti.

17 MASAL EVİ HİZMET VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez 2016 yılında Seferihisar'da hayata geçirilen Masal Evi projesi, kent genelinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor. 36-60 ay aralığındaki çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan projeyle kent genelinde 17 Masal Evi hizmet veriyor.

Ayrıca kadın ebeveynleri güçlendirmek ve desteklemek amacıyla Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Meslek Edindirme ve Beceri Kurs hizmetleri de veriliyor. Bayraklı'daki kurs merkezinde 0-72 Ay Çocuk Gelişim Kursu, Barista Kursu, Topraksız Tarım, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimleri devam ediyor.