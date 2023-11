İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Atatürk ve Nutuk'un soruşturulması kabul edilemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin, Mustafa Kemal Atatürk ve Nutuk'un soruşturulmasının Cumhuriyet'in 100. yılında kabul edilemez olduğunu belirtti. Soyer, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı yurttaşların her daim ona sahip çıkacaklarını vurguladı.

Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamalarındaki konuşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nca kendisine soruşturma açılması hakkında konuştu. Soyer, Bu gösteriyor ki yerel seçimler yaklaşırken iktidar, CHP'li belediyeler üzerinde daha büyük baskı kuracak, daha sert tedbirler almaya çalışacak. Bu işin bir yanı. Tabii ki buna pabuç bırakacak değiliz. Tabii ki bu asla kabul edeceğimiz bir şey olmaz. Ama ikincisi şu; Mustafa Kemal Atatürk ve Nutuk, soruşturulma noktasına gelmiş vaziyette. Bu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında asla kabul edilemez. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün Nutuk'u sorgulanıyorsa, Atatürk'ü idamla mahkum eden, suikastlar düzenleyen, Anadolu'da iç savaş çıkarmaya çalışan saltanat, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unda mahkum edilmişken, bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa, bu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in 100 yıllık kazanımları için çok büyük bir üzüntü vesilesidir. Kabul edilmesi, anlaşılması mümkün değil dedi.

'ATATÜRK'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı yurttaşların Mustafa Kemal Atatürk ve onun rehberliğine her daim sahip çıkacaklarını belirten Soyer, Her daim onun ışığından yararlanmaya devam edeceğiz. Bu saldırılara pabuç bırakmayız. Bu aslında iktidarın, CHP'li belediyelere yerel seçim yaklaşırken yapacağı baskıların bir göstergesi. Öyle zannediyorum. Buna da pabuç bırakmayız. Bu, gerçekten insanın aklının almayacağı bir şey. 100 yıl sonra kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk'e sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceğiz diye konuştu. (DHA)