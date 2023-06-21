İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'i ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresinin sonuna gelen Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'i makamında ağırladı. Başkan Tunç Soyer, "Size minnettarız, İzmir'den güzel izler bırakarak ayrılacaksınız" dedi.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Görev süresinin sonuna geldiğini ve emekli olacağını belirten Wolter, Başkan Tunç Soyer'e destekleri ve iş birliği için teşekkür etti. Başkan Tunç Soyer, "İzmir'de güzel bir iz bıraktınız. Biz siz tekrar İzmir'de misafir etmekten büyük gurur duyarız. Görev süresinin bitmesi hiç önemli değil, çok kuvvetli bir dostluk bırakarak gidiyorsunuz" dedi.

"MİNNETTARIZ"

Beraber güzel iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Soyer, "Çok güzel çalışmalar yaptık, Bremen ile ilişkilerimizi canlandırdık. Frankfurt ile yeni bir şey başladı. Almanya'da kurduğumuz beş ofis de dahil olmak üzere, her birinin arkasında hep sizi gördük. Burada hep güzel hatırlayacağımız bir görev süresi tamamladınız. Size minnettarız, İzmir'den güzel izler bırakarak ayrılacaksınız. Bu ilişki yürüyecek. Almanya ile biz daha kuvvetli ilişkiler kuracağız. Kardeş şehirlerimizle daha çok yakınlaşacağız" dedi.

WOLTER: "İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKINIZ OLDU"

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter ise "Çok teşekkür ederim, görevim yakında bitecek. Ama İzmir'de yaşamak istiyorum. Sizin özel desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sizinle aynı felsefeyi paylaşıyorum. Yerel yönetimlerin bu kadar destek olması ilişkileri güçlendiriyor. Özellikle Türkiye ile Almanya arasında çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İzmir ile Almanya arasında yerel yönetimlerdeki iş birliklerinin bu kadar gelişmesinde çok büyük katkınız oldu. İzmir'de Alman şirketlerin yapmış olduğu yatırımlardan da bu anlaşılıyor" diye konuştu. Wolter, yenilenebilir enerji konusunda Başkan Soyer'in önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Wolter, Başkonsolosluğa eklenecek yeni kadro ile vize sürecinin de hızlanacağını ifade etti.