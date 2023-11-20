İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 165 projenin 144'ünü tamamladıklarını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 165 projenin 144'ünü tamamladıklarını, yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019-2023 yılları arasındaki projelerini içeren "Söz Verdik Yaptık" kitapçığı, Başkan Soyer'in çalışmalarını anlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında "Cemre Projeleri" ismiyle yayımlanan seçim beyannamesindeki projeleri kapsamında, bugüne kadar yapılanların paylaşıldığı kitapçık tuncsoyer.com.tr adresinde yayımlandı. Kitapçıkta 7 ana hedef altında paylaşılan projeler yer alıyor. Buna göre, göreve gelirken söz verdiği 165 projenin 144'ünü tamamladığını ifade eden Başkan Soyer, yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını duyurdu. Covid-19 pandemisi, deprem, küresel iklim krizi gibi nedenlerle İzmir'in değişen ihtiyaçlarına dair ürettikleri 15 ilave proje olduğunun altını çizen Başkan Soyer, görev süresi boyunca yaptıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilere seslendiği bir giriş yazısıyla başlayan kitapçıkta, ilk başlık Güvenli Yaşam. Depremde evlerin yıkılmadığı, vatandaşların yaşamını kaybetmediği, iklim krizi ve kuraklık gibi küresel sorunlar karşısında dirençli bir İzmir için yapılan çok sayıda yenilikçi ve somut adımın aktarıldığı kitapçık, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinden ulaşım konusunda yapılan yatırımlara kadar birçok çalışmayı içeriyor. Bu projeler arasında kooperatifçilik modeliyle büyüyen kentsel dönüşüm hamlesi ve İzmir Körfezindeki koku sorununa ilişkin yapılan çalışmalar yer alıyor.

"İzmir'i demir ağlarla öreceğiz"

Öte yandan, Başkan Tunç Soyer'in "İzmir'i demir ağlarla öreceğiz" sözü kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinde yer bulduğu kitapçıkta Tunç Soyer, İzmir tarihinin en büyük metro yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Tunç Soyer, 3 hattın yapımının aynı anda başladığını ve her geçen gün artan maliyetlere rağmen bu hatlardan ikisinin yakında hizmete açılacağını ifade ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözünden ilhamla Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de 100 Cumhuriyet kalesi inşa etmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Tunç Soyer, bu yolda 3 kaleyi daha şimdiden İzmir'e kazandırdıklarını vurguluyor. İzmir'de refahı ve adaleti büyütme hedefiyle açılan Cumhuriyet kaleleri arasında; Şaşal Su Fabrikası, Bayındır Süt Fabrikası ve şehrin döngüsel ekonomisini büyüten İzDönüşüm Tesisi bulunuyor.

"Ekonomik krize rağmen İzmir için 144 projemizi bir bir hayata geçirdik"

Seçim döneminde vadettiği 165 projenin 144'ünü ve değişen ihtiyaçlara yönelik 15 ilave projeyi İzmir'e sunmanın gururunu yaşadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

"Çok gururluyuz. 2019 yılında yola çıkarken İzmir'e 165 proje sözü vermiştik. Ülkemizde her geçen gün katlanarak artan ekonomik krize rağmen İzmir için 144 projemizi bir bir hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bu yüzde 87 başarı demek. İzmirliler, bunların hepsini şeffaf bir şekilde kitapçığımızda görebilir. Artan maliyetler ve mevzuattan kaynaklanan engeller nedeniyle söz verdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz 7 projemiz var; fakat seçim vaatlerimizde yer almayan 15 projeyi başlattık ve tamamladık. Yaptıklarımızla İzmir'de güvenli bir yaşamı teminat altına aldık. Bugüne kadar hiç yapılmamış ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan Körfez seferberliği ile İzmir Körfezinde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir tarımında kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. Bunların hiç birisini tek başıma ben yapmadım. 4 buçuk milyon İzmirli birlikte başardık. İzmir'e daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'e hizmet etmekten ve onu daha güzel bir kent haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir biziz." - İZMİR