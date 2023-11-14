İzlanda Parlamentosu, Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlamalara karşı inşa edilecek bariyerlerin giderinin halktan toplanacak vergilerle karşılanmasını öngören yasa tasarısını görüşüyor.

İzlanda'da volkanik patlamalara karşı bariyerler için vergi tasarısı görüşülüyor

İzlanda Parlamentosunda, Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlamalara karşı inşa edilecek bariyerlerin giderinin 3 yılda halktan toplanacak vergilerle karşılanmasını öngören yasa tasarısı görüşülüyor.

Iceland Review'un haberine göre, parlamentoya sunulan tasarı, Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlamalara karşı önlem almak amacıyla yapılacak bariyerlerin giderinin halktan toplanacak vergilerle karşılanması öngörülüyor.

Yarımadanın altyapısını korumak için önerilen vergi için hazırlanan tasarı Meclisten geçerse, projeyi fonlamak için gereken para 3 yılda halktan toplanacak.

Parlamentoda ilk değerlendirilmesi yapılan yasa tasarısının, ikinci değerlendirmesinin yerel saatle 17.00'de görüşülmesi planlanıyor.

Tasarısının parlamentodan geçmesi için en az 3 değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor.

Yanardağ patlaması endişesiyle "acil durum" ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması endişesiyle 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirilmişti.